Spiegel Geschichte 22:35 bis 23:25 Dokumentation Die Hochburg des KuKluxKlan USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Südstaaten der USA vor gut fünfzig Jahren: Gegen die zunehmende Gleichberechtigung der afro-amerikanischen Bevölkerung regt sich bei vielen weißen Amerikanern Protest. Davon profitiert der Geheimbund KuKluxKlan, der sich mit rassistischen Parolen und Gewalt gegen die Veränderungen stemmt. Besonderen Zulauf erhält die Organisation in North Carolina. Hier rekrutiert der selbsternannte Heilsbringer Bob Johns massiv Anhänger. Die Dokumentation wirft einen Blick zurück in diese Epoche. In Google-Kalender eintragen Altersempfehlung: ab 12