Spiegel Geschichte 21:50 bis 22:35 Dokumentation Enigma - Codeknacker gegen Hitler GB 2015 Stereo 16:9 Merken Seine Arbeit hat geholfen, den Zweiten Weltkrieg zu verkürzen. Der britische Mathematiker Gordon Welchman war Teil des Teams britischer Naturwissenschaftler, dem es gelang die Enigmacodes zu knacken, mit denen Nazideutschland seine Kommunikation verschlüsselte. Bisher stand er oft im Schatten seines prominenten Vorgesetzten Alan Turing. Diese Dokumentation stellt nun Welchman in den Mittelpunkt und zeigt seine Arbeit während des Krieges und seine weitere Karriere als Kommunikationsexperte des amerikanischen Militärs. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Codebreaker - Who Hacked Hitler? Altersempfehlung: ab 12