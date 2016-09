Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation 1942 - Hitlers erste Niederlage GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Im Sommer 1940 fand über dem Ärmelkanal die bis dahin größte Luftschlacht der Weltgeschichte statt. Die Royal Air Force schlug den Versuch von Hermann Görings Luftwaffe zurück, die Luftherrschaft zu erringen. Es war die erste Niederlage Hitlers. In Nordafrika wollte man eine ähnliche Überlegenheit demonstrieren. Mit einem Großaufgebot an Mensch und Maschinen engagierte sich Großbritannien in Ägypten und später in Italien. Mit welchem Ziel? Der Historiker David Reynolds macht deutlich, welche Motivation Winston Churchill antrieb - und wie diese Motivation beinahe zur Besessenheit wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World War 2: 1942 and Hitler's Soft Underbelly