Spiegel Geschichte 08:00 bis 08:50 Dokumentation Mein Vater, der Diktator Görings Nichte H 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Bettina und ihr Mann Adi laufen über einen Strand in Thailand. Niemand schenkt dem Paar viel Beachtung. Keiner weiß, dass Bettina die Großnichte von Hermann Göring ist - Hitlers rechter Hand, dem Chef der Luftwaffe. Bettina war 19 Jahre alt, als sie Deutschland verließ. Seitdem reist sie um die Welt auf der Suche nach Seelenfrieden. Dabei lernte sie auch Adi kennen. Gemeinsam stellen sie sich Bettinas schwierigem Erbe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Children of Dictators Altersempfehlung: ab 12

