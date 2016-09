Spiegel Geschichte 06:00 bis 06:50 Dokumentation Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Autos Beflügelt USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: "Bitte setzen Sie sich hin und schnallen Sie sich an, Ihr Auto hebt jetzt ab." Der Traum vom fliegenden Auto ist alt. Seit Jahrzehnten versucht der Mensch, die Gegensätze zwischen dem Auto und dem Flugzeug zu überwinden. Modelle wie der Airphibian oder der Maverick versuchen die dabei entstehenden Probleme wie das Gewicht oder der Verbleib der Flügel während der Straßenfahrt auf unterschiedliche Weise zu lösen. Pioniere wie Steve Saint entwickeln immer neuere und vielseitigere Modelle. Doch die Öffentlichkeit ist skeptisch, sie sorgt sich um die Sicherheit am Himmel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Incredible Flying Cars

