Sky Krimi 10:10 bis 11:35 Krimiserie The Fall - Tod in Belfast Folge: 8 GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibson ordnet die umfassende Überwachung von Spectors Familie an, um Paul Spector aufzuspüren. Doch trotz des immensen Polizeieinsatzes bleibt der unauffindbar. Spector, der seine Wut nun gegen Gibson richtet, dringt in ihr Privatleben ein und genießt es, sie zu verhöhnen und zu provozieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Dornan (Paul Spector) Gillian Anderson (Stella Gibson) John Lynch (Jim Burns) Stuart Graham (Matt Eastwood) Tim Loane (Ged Green) Richard Clements (Rick Turner) Emmett J Scanlan (Glen Martin) Originaltitel: The Fall Regie: Allan Cubitt Drehbuch: Allan Cubitt Kamera: Ruairí O'Brien Musik: Keefus Ciancia Altersempfehlung: ab 12