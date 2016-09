Sky Krimi 07:30 bis 08:20 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 221 Getrennt D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nils Theede ist geschockt: Vor ihm liegt die Leiche seine Ex-Freunin Leonie Buchwald. Am Abend zuvor machten sie mit ihrer Band noch gemeinsam Musik. Weder Reuter noch Katrin glauben, dass ihr Kollege etwas mit ihrem Tod zu tun hat. Doch was ist in der Tatnacht passiert? Die Wismarer Ermittler stoßen auf Widersprüche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Jonas Laux (Nils Theede) Mathias Junge (Kai Timmermann) Li Hagman (Leena Virtanen) Lea Faßbender (Leonie Buchwald / Inka Wolf) Arne Stephan (Richard Buchwald) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Oliver Dommerget Drehbuch: Hannes Treiber Kamera: Georgij Pestov Musik: Michael Dübe

