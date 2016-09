Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:20 Krimiserie The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht An den Strand USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der eher brave Student Naz (Riz Ahmed) borgt sich heimlich das Taxi seines Vaters, um zu einer Party in Manhattan zu kommen. Unterwegs steigt die mysteriöse Andrea (Sofia Black-D'Elia) ein. Mit ihr verbringt Naz eine Nacht voller Drogen und Sex. Als er aufwacht, findet er Andrea ermordet im Bett. Naz kommt unter Mordverdacht in Haft. Die Verteidigung übernimmt ausgerechnet der schrullige Anwalt Jack Stone (John Turturro). Aber ist Stone dem Fall gewachsen? - Das US-Justizsystem als Vorhof zur Hölle: John Turturro und Riz Ahmed in einer düsteren Crimeserie auf den Spuren von "The Wire". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Turturro (Jack Stone) Michael Williams (Freddy) Riz Ahmed (Nasir Khan) Jeannie Berlin (Helen) Glenne Headly (Alison) Bill Camp (Box) Sofia Black-D'Elia (Andrea Cornish) Originaltitel: The Night Of Regie: Steven Zaillian, James Marsh Drehbuch: Peter Moffatt, Richard Price, Steven Zaillian Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16