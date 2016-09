Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Serien Vinyl Rock and Roll Queen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kurz nach einem Treffen mit Gangsterboss Corrado Galasso (Armen Garo) wird Richie (Bobby Cannavale) von der Polizei vernommen und landet im Knast. Das FBI bietet Richie einen Deal an, erwartet dafür aber Informationen über Galassos Machenschaften. Devon (Olivia Wilde) macht Bilder von ihrem neuen Freund, der sie beruflich unterstützen will. Jamie (Juno Temple) wird auf die Straße gesetzt. - Rock-'n'-Roll-Serie um einen Selfmademan zwischen Koks und Plattendeals: Mick Jagger und Martin Scorsese schufen eine energiegeladene Hommage an die Musik der 70er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bobby Cannavale (Richie Finestra) Olivia Wilde (Devon Finestra) Ray Romano (Zak Yankovich) James Jagger (Kip Stevens) Juno Temple (Jamie Vine) Jack Quaid (Clark Morelle) Paul Ben-Victor (Maury Gold) Originaltitel: Vinyl Regie: Carl Franklin Drehbuch: Terence Winter, Mick Jagger, Terence Winter, Mick Jagger, Martin Scorsese , Rich Cohen, Debora Cahn Altersempfehlung: ab 12