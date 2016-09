Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:00 Serien Boardwalk Empire Volles Risiko USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nucky Thompson (Steve Buscemi) dient sich ein unerwarteter Partner für seine Grundstücksgeschäfte in Tampa an. Unterdessen muss Al Capone (Stephen Graham) in Cicero die Tour eines seiner Eintreiber selbst übernehmen. Kurzerhand nötigt er Ex-Agent Van Alden (Michael Shannon), ihn zu begleiten. Während eines Besuchs in Harlem versucht derweil Valentin Narcisse (Jeffrey Wright), Chalkys Handlanger Dunn Purnsley (Erik LaRay Harvey) abzuwerben. - Die gefeierte, vielfach prämierte Mafiaserie mit Steve Buscemi als genialem Mobster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch "Nucky" Thompson) Kelly Macdonald (Margaret Thompson) Michael Shannon (Nelson Van Alden) Shea Whigham (Elias "Eli" Thompson) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Stephen Graham (Al Capone) Vincent Piazza (Lucky Luciano) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Ed Bianchi Drehbuch: David Matthews, Nelson Johnson, Terence Winter Altersempfehlung: ab 12