Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Treme Sunset on Louisianne USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Davis (Steve Zahn) schlittert kurz vor seinem 40. Geburtstag in eine Midlife-Crisis und will sich mit einem bleibenden Projekt in New Orleans verewigen. Der krebskranke Albert (Clarke Peters) regelt auf dem Sterbebett einen wichtigen Teil seines Erbes: Sein Sohn soll seine Rolle als Indianerhäuptling in der Mardi-Gras-Parade übernehmen. - Die finale Staffel der grandios besetzten und mit mitreißender Musik unterlegten HBO-Serie um die Jazz-Metropole New Orleans und ihre eigenwilligen Einwohner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khandi Alexander (LaDonna Batiste-Williams) Rob Brown (Delmond Lambreaux) Chris Coy (L.P. Everett) Kim Dickens (Janette Desautel) Melissa Leo (Toni Bernette) Lucia Micarelli (Annie) David Morse (Terry Colson) Originaltitel: Treme Regie: Alex Hall Drehbuch: David Simon, Eric Overmyer Altersempfehlung: ab 12