Sky Atlantic HD 12:00 bis 13:00 Serien Big Love Vor Gericht USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Bill (Bill Paxton) versucht Alby, den Bruder seiner Zweitfrau Nicki, zu einer Aussage zu bewegen, um die Verurteilung von deren verhassten Vater Roman zu garantieren. Bills Hauptfrau Barb versucht unterdessen, die Zukunft ihrer Kinder abzusichern. - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Douglas Smith (Ben Henrickson) Shawn Doyle (Joey Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: David Knoller Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Musik: Anton Sanko