Sky Atlantic HD 10:00 bis 10:30 Comedyserie Hung - Um Längen besser Ein roher Diamant oder: Das Portemonnaie USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Lenore (Rebecca Creskoff) ist nach der gemeinsamen Nacht mit Ray (Thomas Jane) auf und davon - und hat dabei auch gleich seine Brieftasche mitgehen lassen. Tanya (Jane Adams) kann sie zwar in ihrem Apartment zur Rede stellen, doch Lenore gibt sich beleidigt, dass man ihr einen Diebstahl zutraut. Als Ray das erfährt, gerät er in einen heftigen Streit mit Tanya. Er beschließt, sein Callboy-Engagement an den Nagel zu hängen, bevor es richtig begonnen hat. - Respektloser Comedyserienhit: Ein gescheiterter Sportler entdeckt seine wahren Talente als Callboy. Schauspieler: Thomas Jane (Ray Drecker) Jane Adams (Tanya Skagle) Eddie Jemison (Ronnie Haxon) Charlie Saxton (Damon Drecker) Sianoa Smit-McPhee (Darby Drecker) Anne Heche (Jessica Haxon) Rebecca Creskoff (Lenore Bernard) Originaltitel: Hung Regie: Scott Ellis Drehbuch: Colette Burson, Dmitry Lipkin, Brett C. Leonard Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 12