Sky Atlantic HD 08:05 bis 10:00 Drama Tyson USA 1995 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Armut geboren, führt Mike Tyson von Kindheit an ein gewalttätiges Leben. Der Teenager landet unzählige Male im Gefängnis. Seine Zukunft scheint düster, doch dann erkennt Box-Manager Cus D'Amato (George C. Scott) Tysons (Michael Jai White) überragendes Talent. Unter seiner Anleitung entwickelt sich der junge Mann zum Spitzenkämpfer und gewinnt den Weltmeister-Titel im Schwergewicht. Aber dann wird er der Vergewaltigung angeklagt. Tysons Karriere scheint beendet. - Klasse Porträt des umstrittenen Boxweltmeisters von Uli Edel ("Der Baader Meinhof Komplex"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Jai White (Mike Tyson) George C. Scott (Cus d'Amato) Paul Winfield (Don King) James Sikking (Bill Cayton) Malcolm-Jamal Warner (Rory Holloway) Tony Lo Bianco (Jim Jacobs) Kristen Wilson (Robin Givens) Originaltitel: Tyson Regie: Uli Edel Drehbuch: Robert Johnson Kamera: Jack Conroy Musik: Stewart Copeland Altersempfehlung: ab 12

