RTL Crime 19:25 bis 20:15 Krimiserie Profiler Nichts geht mehr USA 2000 Stereo Merken 4. Staffel, Folge 84: Danny ist tot gestorben an einer Überdosis. Hatte Marks seine Finger im Spiel? Rachel ist fest entschlossen, das zu beweisen, als in Atlanta zwei Männer Franklin und Larrabee einer unheimlichen Mordserie zum Opfer fallen. Rachel ist überzeugt, dass Marks auch hierfür verantwortlich ist. Das führt immerhin dazu, dass eine Verbindung zwischen den Opfern hergestellt werden kann: Franklin und Larrabee wurden als Komplizen von Marks in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen und lebten unter falschem Namen. Marks kommt Rachel zuvor: Er entführt die Kriminalpsychologin und bittet sie um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Luner (Rachel Burke) Robert Davi (Bailey Malone) Julian McMahon (John Grant) Roma Maffia (Grace Alvarez) Peter Frechette (George Fraley) Gregory Itzin (Joel Marks) Tom Ormeny (Franklin) Originaltitel: Profiler Regie: Richard Compton Drehbuch: Cynthia Saunders, Clifton Campbell, Stephen Kronish Altersempfehlung: ab 12