RTL Crime 13:55 bis 14:45 Krimiserie Vier Frauen und ein Todesfall Sündenbock A 2014 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 4: Pippa gelingt es, Juli mit Gewalt am Leben zu halten, worüber diese zunächst nicht sonderlich erfreut ist. Schließlich gibt die seit der Unfallnacht in katatonischer Schockstarre steckende Bürgermeisterin Mitzi einen ersten Hinweis auf den möglichen Täter - Roman Kirchmeyer, Alkoholiker und seit mehrfachem Führerscheinentzug passionierter Radfahrer, soll der Unfallverursacher sein. Doch leider wurde er selbst von Edith Brunner mit dem Rettungsauto über den Haufen gefahren. Was bleibt ist sein Testament mit Schuldeingeständnis und eine Juli, die für immer dem Alkohol abschwören will.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adele Neuhauser (Julie) Miriam Stein (Pippa) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Pepperl Nothdurfter) Originaltitel: Vier Frauen und ein Todesfall Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Uli Brée, Rupert Henning Altersempfehlung: ab 12