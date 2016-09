RTL Crime 11:45 bis 13:10 Krimiserie Miami Vice Letzter Auftrag USA 1989 Merken 5. Staffel, Folge 17: Crockett und Tubbs sollen den lateinamerikanischen Diktator Manuel Borbon in die USA bringen. Der Tyrann will gegen ein Drogenkartell aussagen. Obwohl beide keine Lust haben, den Babysitter zu spielen, fliegen sie nach Costa Morado und treffen sich mit ihrer Kontaktperson Felicia. Tubbs verliebt sich in die junge Frau, muss jedoch bald feststellen, dass sie eine Nonne ist. Währenddessen versucht Crockett, den Transport des Diktators zu organisieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia Brown (Det. Trudy Joplin) Saundra Santiago (Det. Gina Calabrese) Philip Michael Thomas (Sgt. Ricardo Tubbs) Don Johnson (Sgt. Sonny Crockett) Edward James Olmos (Lt. Martin Castillo) Michael Talbott (Det. Stanley Switek) Ian McShane (Gen. Manuel Borbon) Originaltitel: Miami Vice Regie: Russ Mayberry Drehbuch: William T. Conway, Frank Holman, Scott Shepherd, Ken Solarz, Anthony Yerkovich Musik: Jan Hammer Altersempfehlung: ab 16