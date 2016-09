Sky Cinema +24 20:15 bis 21:50 Thriller Verborgenes Begehren USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf dem Heimweg von einer Party haben Sophie (Brianna Joy Chomer) und ihr Freund Ryan (Carson Boatman) einen Verkehrsunfall. In der Notaufnahme kümmert sich Dr. Beck (Eric Roberts) um Sophie und führt eine lebensrettende Operation durch. Der Arzt fühlt sich von ihr an eine verflossene Liebe erinnert und entwickelt eine wahre Obsession für seine attraktive Patientin. Sophie beklagt sich bei ihren Eltern über den zudringlichen Arzt. Doch die glauben ihr nicht - und Dr. Becks Annäherungsversuche werden immer extremer. - Schockierender Stalker-Thriller mit Eric Roberts ("The Expendables") als fieser Arzt mit dunkler Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Roberts (Dr. Beck) Brianna Chomer (Sophie Green) Deborah Zoe (Adrienne Green) Jon Briddell (Jim Green) Carson Boatman (Ryan) Caryn Richman (Schwester Taylor) Wyntergrace Williams (Kaitlyn) Originaltitel: Stalked by My Doctor Regie: Doug Campbell Drehbuch: Doug Campbell Kamera: Robert Ballo Musik: Steve Gurevitch Altersempfehlung: ab 16