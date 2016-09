Sky Cinema +24 07:05 bis 09:05 Thriller Escobar - Paradise Lost F, E, B 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gemeinsam mit seinem Bruder Dylan (Brady Corbet) sucht Surfer Nick (Josh Hutcherson) in Kolumbien die perfekte Welle - und findet stattdessen in Maria (Claudia Traisac) seine große Liebe. Aber die ist die Nichte des Drogenbarons Pablo Escobar (Benicio del Toro). Als der Pate 1991 beschließt, für einige Zeit ins Gefängnis zu gehen, um sein Imperium zu retten, wird Nick Teil seiner Machenschaften. Er gerät in einen Strudel aus Verbrechen und Gewalt, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. - Explosive Mischung aus Gangsterthriller und Biopic, mit Oscarpreisträger Benicio Del Toro in der Rolle des berüchtigten Drogenbarons. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benicio Del Toro (Pablo Escobar) Josh Hutcherson (Nick) Claudia Traisac (Maria) Brady Corbet (Dylan) Carlos Bardem (Drago) Ana Girardot (Laure) Laura Londoño (Maria Victoria) Originaltitel: Escobar: Paradise Lost Regie: Andrea Di Stefano Drehbuch: Andrea Di Stefano Kamera: Luis David Sansans Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 16

