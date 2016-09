Sky Cinema +1 11:45 bis 13:40 Drama The Good Lie USA, IND, K 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein blutiger Bürgerkrieg im Sudan zwingt Millionen Menschen zur Flucht. Unter ihnen: die drei Freunde Mamere, Theo und Jeremiah (Arnold Oceng, Femi Oguns, Ger Duany). Ein Hilfsprogramm wählt die leidgeprüften Männer aus und ermöglicht die Ausreise in die USA. Mit Hilfe der Amerikanerin Carrie (Reese Witherspoon) finden die Flüchtlinge dort in ein neues Leben. Doch Mamere plagen Schuldgefühle. Für sein eigenes Glück ließ er seinen Bruder im Sudan zurück. Eine verzweifelte Rettungsaktion beginnt. - Bewegendes Fluchtdrama, das ohne übliches Hollywood-Pathos auskommt und in dem große Stars wie Reese Witherspoon tatsächlich nur die Nebenrolle spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reese Witherspoon (Carrie) Arnold Oceng (Mamere) Ger Duany (Jeremiah) Emmanuel Jal (Paul) Corey Stoll (Jack) Kuoth Wiel (Abital) Femi Oguns (Theo) Originaltitel: The Good Lie Regie: Philippe Falardeau Drehbuch: Margaret Nagle Kamera: Ronald Plante Musik: Martin Leon Altersempfehlung: ab 12