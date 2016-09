Motorvision.TV 17:45 bis 18:15 Magazin Biker Lifestyle Mit der Harley durch Texas, 1 2015 Stereo 16:9 Merken Texas, der Lone Star State war unser Ziel. Ein Naturschauspiel mit dichten Wäldern, zerklüfteten Bergen und Weiten von Horizont zu Horizont. Die Tour führt über 2000 km von El Paso bis Forth Worth. Wir besuchen den weltgrößten Harley-Davidson Händler Barnett in El Paso und den Big Bend National Park mit Bergen, Flüssen und Wüstenzonen. Der Film zeigt eine abwechslungsreiche und gelungene Tour durch den einzigartigen Bundesstaat Texas. (Teil 1 von 2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle