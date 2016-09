Heimatkanal 19:25 bis 20:15 Familiensaga Forsthaus Falkenau Rettung aus der Luft D 2000 Stereo Merken Susanna und Martin haben soeben geheiratet und am Abend soll es außerdem in die Flitterwochen gehen. Martin geht noch einmal ins Revier, wo er eine unangenehme Entdeckung macht. In einem schwer zugänglichen Bergwald müssen Bäume entfernt werden, die offensichtlich vom Borkenkäfer befallen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Mangold) Katharina Köhntopp (Andrea) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid (Rica) Nikolai Bury (Peter) Sascha Hornig (Florian) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Grabowsky Drehbuch: Michael Knebel Kamera: Alfred Tichawsky Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller