Heimatkanal 16:50 bis 18:30 Heimatfilm Der Schmied von St. Bartholomä D 1955 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Jahrelang verbrachte Schied Thomas in russischer Gefangenschaft. Als er endlich in sein Dorf zurückkehren darf, ist dort nichts mehr wie zuvor: Seine Frau ist tot, seine Schmiede steht vor dem Ruin. Verbittert zieht sich Thomas von den Menschen zurück. Erst Marianne, die Ziehmutter seines Sohnes, vermag ihm neuen Lebensmut zu schenken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viktor Staal (Thomas) Marianne Koch (Marianne) Heinz Engelmann (Martin) Annie Rosar (Andrea) Rolf von Nauckhoff (Pater Bernhard) Gustl Gstettenbaur (Max) Heinz Schimmelpfennig (Landstreicher) Originaltitel: Der Schmied von St. Bartholomae Regie: Max Michel Drehbuch: Karlheinz Busse, Hanns Prechtl Kamera: Klaus von Rautenfeld Musik: Karl Bette Altersempfehlung: ab 12