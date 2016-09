Heimatkanal 13:55 bis 15:25 Melodram Der Ruf der Wildgänse A 1961 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Gare nutzt das Wissen, daß seine Frau Amelia im Gefängnis war und einen unehelichen Sohn hat, um sie zu seinem Untertan zu machen. Als ihr Sohn Marc Jordan auftaucht und sich in ihre Tochter Judith verliebt, ist Amelia gezwungen, die Wahrheit zu sagen. Daraufhin tyrannisiert Gare Judith. Sie möchte fliehen, doch kommt es vorher zu einem tödlichen Unglück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ewald Balser (Kaleb Gare) Heidemarie Hatheyer (Amelia) Marisa Mell (Judith) Brigitte Horney (Frau Sandbo) Gertraud Jesserer (Ellen) Horst Janson (Sven Sandbo) Hans H. Neubert (Mark Jordan) Originaltitel: Ruf der Wildgänse Regie: Hans Heinrich Drehbuch: Martha Ostenso, Per Schwenzen, Alf Teichs Kamera: Walter Tuch Musik: Rolf Wilhelm