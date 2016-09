Heimatkanal 10:00 bis 10:45 Abenteuerserie Die Bergretter Folge: 23 Wilde Wasser D 2013 Stereo 16:9 Merken Silke Bäcker will nicht glauben, dass ihre Tochter tot ist. Nach langer, schwerer Krankheit ging es der Kleinen endlich wieder gut und Silke hütete das Kind wie ihren Augapfel. Völlig übertrieben, wie ihr Mann Hannes meint, doch um Silke zu entlasten, sollte nun der gemeinsame Sohn Timo in ein Internat. Hoffnung keimt auf, als Silke behauptet, ihre Tochter im Wald gesehen zu haben. Andreas macht sich mit seinen Kollegen erneut auf die Suche und hat eine geniale Idee. Er baut einen Dummy der kleinen Lena, installiert einen Peilsender und wirft ihn in den reißenden Bach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Paula Paul (Bea Kleinert) Martin Klempnow (Toni Stössl) Robert Lohr (Michael Dörfler) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Felix Herzogenrath Drehbuch: Anna Dokoupilova