Sky Comedy 02:05 bis 04:10 Tragikomödie Wild Tales - Jeder dreht mal durch! ARG, E 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Sechs ganz unterschiedliche Menschen geraten in eine Situation, die sie entgleisen lässt: Ein Flugbegleiter will sich an seinen Feinden rächen. Eine Kellnerin (Julieta Zylberberg) erkennt einen Gast, der einst ihren Vater ruiniert hat. Ein Streit auf einer einsamen Landstraße eskaliert. Das Auto eines Sprengstoffexperten (Ricardo Darín) wird einmal zu oft abgeschleppt. Und eine Braut (Érica Rivas) erfährt, dass ihr Bräutigam (Diego Gentile) seine Affäre auf die Hochzeit eingeladen hat. - Der pechschwarze Episodenfilm avancierte zum erfolgreichsten argentinischen Film aller Zeiten und zum Publikumsliebling auf dem Festival in Cannes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ricardo Darín (Simón) Oscar Martínez (Mauricio) Leonardo Sbaraglia (Diego) Erica Rivas (Romina) Rita Cortese (Cocinera) Julieta Zylberberg (Moza) Darío Grandinetti (Salgado) Originaltitel: Relatos salvajes Regie: Damián Szifron Drehbuch: Damián Szifron Kamera: Javier Julia Musik: Gustavo Santaolalla Altersempfehlung: ab 12