In Salzburg findet man den Präsidenten der Festspiele (Udo Samel) tot auf. Selbstmord? Die Kirche ist über das Ableben nicht gerade betrübt, hatte der Verstorbene doch mit seinen Erinnerungen an seine Jugendjahre im Knabenkonvikt für einen handfesten Skandal gesorgt. Nun wollen Ex-Polizist Brenner (Josef Hader) und sein alter Freund Berti (Simon Schwarz) Beweise dafür sammeln, dass der Tod keineswegs freiwillig eingetreten ist. - Rabenschwarze Satire von den Machern von "Komm, süßer Tod", mit Kabarettist Josef Hader in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen