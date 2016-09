Der abgebrannte New Yorker Mathias Gold (Kevin Kline) erbt von seinem Vater eine Wohnung in Paris. Mit seinen letzten Ersparnissen fliegt er nach Frankreich, um die Wohnung zu verkaufen. Doch vor Ort kommt die böse Überraschung: In dem Apartment haust eine alte Dame (Maggie Smith) mit lebenslangem Wohnrecht, die außerdem Anspruch auf eine Rente hat. So muss sich Gold erst einmal mit der Dame und den lokalen Gepflogenheiten herumschlagen. - Kevin Klines Erbschaft erweist sich in der smarten Komödie als vergiftetes Geschenk. In Google-Kalender eintragen