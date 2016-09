Sky Emotion 16:35 bis 18:20 SciFi-Film I Origins - Im Auge des Ursprungs USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Es sind die unwiderstehlichen Augen der mysteriösen Sofi (Astrid Berges-Frisbey), in die sich der junge Molekularbiologe Ian (Michael Pitt) verliebt. Als Sofi stirbt, macht seine Laborpartnerin Karen (Brit Marling) eine Entdeckung, die ihn wieder mit der Verstorbenen zusammenbringen könnte. In Indien kam ein Mädchen zur Welt, das dieselben Augen haben soll wie Sofi. Ians Weltbild gerät ins Wanken ... - Love meets Science: stilvoll gedrehte Story um Glaube, Liebe und Wissenschaft. Vom Macher von "Another Earth". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Pitt (Ian Gray) Brit Marling (Karen) Astrid Bergès-Frisbey (Sofi) Steven Yeun (Kenny) Archie Panjabi (Priya Varma) Kashish Kashish (Salomina) Cara Seymour (Dr. Jane Simmons) Originaltitel: I Origins Regie: Mike Cahill Drehbuch: Mike Cahill Kamera: Markus Förderer Musik: Phil Mossman, Will Bates Altersempfehlung: ab 12