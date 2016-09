Mary Bee Cuddy (Hilary Swank) lebt ein einsames Leben in einem gottesfürchtigen Kaff im Mittleren Westen. Von ihrer Kirchengemeinde hat sie den Auftrag, drei Frauen nach Osten zurückzubringen, die das harte Leben an der Frontier verrückt gemacht hat. Kurz vor der Abreise nach Iowa rettet Mary Bee dem Outlaw Briggs (Tommy Lee Jones) das Leben. Als Gegenleistung verlangt sie, dass Briggs sie auf ihre Mission begleitet, bei der nicht nur gefährliche Begegnungen mit Gesetzlosen, Siedlern und Indianern auf sie warten. - Tommy Lee Jones' elegisches Westerndrama über eine taffe Frau und deren gefährliche Reise. In Google-Kalender eintragen