Sky Emotion 07:15 bis 08:50 Drama Liebe geht seltsame Wege USA, F, BRA, GR 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Nach 39 Jahren gemeinsamen Zusammenlebens geben sich die New Yorker Ben und George (John Lithgow, Alfred Molina) endlich das Ja-Wort. Doch als die katholische Schule, an der George arbeitet, davon erfährt, ist er seinen Job los. Prompt kann sich das Paar das teure Leben in Manhattan nicht mehr leisten. Während George beim schwulen Nachbarspärchen einzieht, kommt Ben in Brooklyn bei der Familie seines Neffen unter. Das neue Leben in räumlicher Trennung stellt ihre Beziehung auf die Probe. - Bewegendes Romantikdrama voll hintergründigem Humor und mit zwei grandiosen Hauptdarstellern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Lithgow (Ben) Alfred Molina (George) Marisa Tomei (Kate) Darren E. Burrows (Elliot) Charlie Tahan (Joey) Cheyenne Jackson (Ted) Manny Perez (Roberto) Originaltitel: Love Is Strange Regie: Ira Sachs Drehbuch: Ira Sachs, Mauricio Zacharias Kamera: Christos Voudouris

