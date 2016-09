Sky Cinema 09:00 bis 10:45 Actionfilm No Escape USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für einen neuen Job bei einem Trinkwasserprojekt zieht Ingenieur Jack Dwyer (Owen Wilson) mit Familie (u.a. Lake Bell) nach Südostasien. Kaum sind die Dwyers angekommen, stürzt ein Putsch das Land ins Chaos, es droht Bürgerkrieg. Mithilfe des undurchsichtigen Amerikaners Hammond (Pierce Brosnan) versuchen Jack und seine Liebsten, sich zur US-Botschaft durchzuschlagen. Ein mörderisches Unterfangen, denn die Putschisten nehmen mittlerweile auch Ausländer ins Visier. - "Hochzeits-Crasher" Owen Wilson zeigt sich von seiner knallharten Seite in einem hochspannenden Politthriller vom "Katakomben"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Owen Wilson (Jack Dwyer) Lake Bell (Annie Dwyer) Pierce Brosnan (Hammond) Sterling Jerins (Lucy Dwyer) Claire Geare (Beeze Dwyer) Sahajak Boonthanakit (Kenny Rogers) Thanawut Ketsaro (Samnang) Originaltitel: No Escape Regie: John Erick Dowdle Drehbuch: John Erick Dowdle, Drew Dowdle Kamera: Léo Hinstin Musik: Marco Beltrami, Buck Sanders Altersempfehlung: ab 16