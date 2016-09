Goldstar TV 20:15 bis 21:15 Show O'zapft is! GoldStar TV auf der Wiesn 2016 D 2016 Stereo 16:9 Merken Zum 183. Mal heißt es in München heuer wieder 'O'zapft is' und Millionen Besucher aus aller Herren Länder strömen auf das größte Bierfest der Welt. Im berühmten Weinzelt hält auch GoldStar TV wieder seinen traditionellen Stammtisch ab, bei dem sich Prominenz aus Show und Unterhaltung tummelt. Die besten Szenen, drinnen wie draußen, gibt's im großen Wiesnspecial von GoldStar TV. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: O'zapft is! GoldStar TV auf der Wiesn 2016