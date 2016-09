Von Erinnerungen an das Grauen im Kosovokrieg traumatisiert, ist Ex-Elitesoldat Hallam (Benicio Del Toro) zum Killer mutiert. FBI-Agentin Durrell (Connie Nielsen) setzt Hallams ehemaligen Ausbilder Bonham (Tommy Lee Jones) auf ihn an. Doch je mehr der Elite-Nahkämpfer seinen Ex-Schüler in die Enge treibt, desto raffinierter zieht der seinen Kopf aus der Schlinge. - Action ohne Kompromisse: Zwei Oscarpreisträger kennen keine Gnade. In Google-Kalender eintragen