Sky Action 21:15 bis 22:55 Actionfilm The Guest USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Eines Tages steht ein Fremder vor der Tür der Petersons (u.a. Sheila Kelley, Leland Orser): David (Dan Stevens) hat an der Seite ihres in Afghanistan gefallenen Sohnes Caleb gekämpft und will dessen letzte Grüße übermitteln. Der sympathische junge Mann wird mit offenen Armen aufgenommen und gewinnt rasch das Vertrauen der Familie. Nur Tochter Anna (Maika Monroe) bleibt skeptisch und nimmt David genauer unter die Lupe. Zu Recht, wie sich zeigt, denn bald häufen sich in der Umgebung brutale Morde. - Kraftvoller Thriller, in dem sich "Downton Abbey"-Star Dan Stevens als mörderischer Wolf im Schafspelz entpuppt. Schauspieler: Dan Stevens ("David") Maika Monroe (Anna Peterson) Leland Orser (Spencer Peterson) Sheila Kelley (Laura Peterson) Brendan Meyer (Luke Peterson) Lance Reddick (Major Carver) Tabatha Shaun (Kristen) Originaltitel: The Guest Regie: Adam Wingard Drehbuch: Simon Barrett Kamera: Robby Baumgartner Musik: Steve Moore Altersempfehlung: ab 18