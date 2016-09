Sky Action 19:05 bis 21:15 SciFi-Film Jupiter Ascending USA, AUS 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Plötzlich Prinzessin: Eben noch hadert die junge Jupiter Jones (Mila Kunis) mit ihrem Job als Putze in Chicago, als ihr Leben eine haarsträubende Wendung nimmt und außerirdische Attentäter sie ermorden wollen. Zum Glück kommt Weltraumsöldner Caine (Channing Tatum) zu Hilfe und klärt sie über ihre wahre Bestimmung auf: Jupiter ist die Reinkarnation der Herrscherin des Universums und soll nun die Nachfolge antreten. Ein gefährliches Erbe, denn ihre galaktische Verwandtschaft (u.a. Eddie Redmayne) lässt nichts unversucht, um Jupiter auszuschalten. - Grandios getrickster, visuell überbordender Sci-Fi-Bombast von den "Matrix"-Machern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Channing Tatum (Caine Wise) Mila Kunis (Jupiter Jones) Sean Bean (Stinger Apini) Eddie Redmayne (Balem Abrasax) Douglas Booth (Titus Abrasax) Tuppence Middleton (Kalique Abrasax) Nikki Amuka-Bird (Diomika Tsing) Originaltitel: Jupiter Ascending Regie: The Wachowskis Drehbuch: The Wachowskis Kamera: John Toll Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 12