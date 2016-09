Sky Action 07:25 bis 09:00 Actionfilm The Transporter F, USA 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-Militär Frank Martin (Jason Statham) lebt zurückgezogen an der französischen Mittelmeerküste und transportiert als Kurierfahrer Päckchen für zwielichtige Kunden. Weil er keine unnötigen Fragen stellt, läuft das bestens. Bis er eines Tages ein Paket öffnet, darin die schöne Asiatin Lai entdeckt und plötzlich im Schlamassel steckt. - Action-Knaller von Luc Besson ("Leon - Der Profi") mit rasanten Auto-Stunts und knallharten Martial-Arts-Kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Frank Martin) Francois Berléand (Inspector Tarconi) Matt Schulze (Wall Street) Qi Shu (Lai Kwai) Ric Young (Mr. Kwai) Doug Rand (Anführer) Didier Saint Melin (Boss) Originaltitel: The Transporter Regie: Louis Leterrier, Corey Yuen Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Pierre Morel Musik: Stanley Clarke Altersempfehlung: ab 16

