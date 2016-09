Bei einem Urlaub in Paris trennen sich die Wege von Inez (Rachel McAdams)und Gil (Owen Wilson), der als angehender Schriftsteller an einer Blockade leidet. Doch als er alleine in der Stadt umherstreift, reist er auf wundersame Weise in die Vergangenheit und trifft auf seine literarischen Vorbilder Hemingway, Fitzgerald und Gertrude Stein. Fasziniert beginnt Gil, sein bisheriges Leben zu hinterfragen. - Woody Allens beschwingt-nostalgische Komödie gewann den Oscar für das beste Drehbuch. In Google-Kalender eintragen