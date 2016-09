Sky Cinema Hits 17:25 bis 20:15 SciFi-Film Interstellar USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Erde ist in naher Zukunft zu einem lebensfeindlichen Planeten verkommen. Ex-NASA-Pilot Cooper (Matthew McConaughey) lebt mit seinen Kindern auf einer abgelegenen Farm - bis er auf ein geheimes NASA-Projekt seines alten Mentors Dr. Brand (Michael Caine) stößt: Ein Wurmloch in der Nähe des Saturns könnte als Tor zu einer anderen Galaxie die Chance eröffnen, einen neuen Planeten zu besiedeln. Gemeinsam mit Brands Tochter (Anne Hathaway) soll Cooper ins All fliegen, um ein neues Zuhause für die Menschheit zu finden. - Bildgewaltiges Sci-Fi-Abenteuer durch Raum und Zeit, vom Regisseur von "Inception". Oscar für die Spezialeffekte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Burstyn (Murph) Matthew McConaughey (Cooper) Mackenzie Foy (Murph) John Lithgow (Donald) Timothée Chalamet (Tom) David Oyelowo (School Principal) Collette Wolfe (Ms. Hanley) Originaltitel: Interstellar Regie: Christopher Nolan Drehbuch: Jonathan Nolan, Christopher Nolan Kamera: Hoyte Van Hoytema Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12