MGM 04:10 bis 05:50 Western Der Mann aus dem Westen USA 1958 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Link Jones (Gary Cooper) lebt mit seiner Familie friedlich in einem Western-Kaff. Auf einer Zugreise holt ihn seine Vergangenheit ein: Gangster überfallen den Express und kidnappen den Familienvater. Es stellt sich heraus, dass Jones einst selbst Mitglied der Bande war. - Klassiker von Western-Spezialist Anthony Mann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Cooper (Link Jones) Julie London (Billie Ellis) Lee J. Cobb (Dock Tobin) Arthur O'Connell (Sam Beasley) Jack Lord (Coaley) John Dehner (Claude) Royal Dano (Trout) Originaltitel: Man of the West Regie: Anthony Mann Drehbuch: Reginald Rose Kamera: Ernest Haller Musik: Leigh Harline Altersempfehlung: ab 12