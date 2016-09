MGM 14:45 bis 16:25 Komödie Jason, die Flasche USA 1983 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jason Carmichael (Dudley Moore) ist ein erfolgreicher Theaterautor in New York. Auf der Suche nach einem Co-Autor lernt er die hübsche Phoebe Craddock (Mary Steenburgen) kennen. Blöd nur, dass Jason erst geheiratet hat. Denn Jason und Phoebe verlieben sich bald ineinander. Und so halten beide erst mal ihre Gefühle zurück. - Wunderschöne "Romantic Comedy" nach einem Bühnenstück von Bernard Slade. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dudley Moore (Jason Carmichael) Mary Steenburgen (Phoebe Craddock) Frances Sternhagen (Blanche) Ron Leibman (Leo) Janet Eilber (Allison) Robyn Douglass (Kate Mallory) Rozsika Halmos (Maid) Originaltitel: Romantic Comedy Regie: Arthur Hiller Drehbuch: Bernard Slade Kamera: David M. Walsh Musik: Marvin Hamlisch