Sky Nostalgie 02:00 bis 03:25 Western Attacke am Rio Morte USA 1957

Blasser Pfeil (George Montgomery), ein von den Pawnee-Indianern aufgezogener Weißer, will sich darüber klar werden, wo er hingehört. Er nimmt den Namen Paul Fletcher an und begleitet einen Siedlertreck als Scout. Als die Indianer den Treck angreifen, muss sich Paul entscheiden. - Geradliniger Western.

Schauspieler: George Montgomery (Paul Fletcher) Bill Williams (Matt) Lola Albright (Meg) Francis McDonald (Onkel Tip Alden) Robert Griffin (Doc Morgan) Dabbs Greer (Brewster) Kathleen Freeman (Mrs. Carter) Originaltitel: Pawnee Regie: George Waggner Drehbuch: George Waggner, Louis Vittes, Endre Bohem Kamera: Hal McAlpin Musik: Paul Sawtell