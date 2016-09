Sky Nostalgie 23:40 bis 02:00 Sonstiges Sinuhe der Ägypter USA 1954 Nach dem Roman von Mika Waltari Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sinuhe wird als Findelkind im alten Ägypten in einem Korb ans Nil-Ufer gespült und von einem Ehepaar aufgenommen. Als junger Mann (Edmund Purdom) eifert er seinem Zieh-Vater nach und lässt sich ebenfalls zum Arzt ausbilden. Eines Tages rettet er einen Mann in der Wüste - ohne zu wissen, dass es sich um den Pharao handelt. Sinuhe wird Arzt an seinem Hof. Als er sich in die Prostituierte Nefer (Bella Darvi) verliebt und er seine Pflichten vernachlässigt, wendet sich sein Schicksal. - Farbenprächtiges, üppig ausgestattetes Historienabenteuer vom "Casablanca"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Simmons (Merit) Victor Mature (Horemheb) Gene Tierney (Bakelamon) Peter Ustinov (Kaptah) Michael Wilding (Echnaton) Bella Darvi (Nefer) Edmund Purdom (Sinuhe) Originaltitel: The Egyptian Regie: Michael Curtiz Drehbuch: Casey Robinson, Philip Dunne Kamera: Leon Shamroy Musik: Alfred Newman, Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 12