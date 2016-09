Sky Nostalgie 22:10 bis 23:40 Thriller Der schwarze Spiegel USA 1946 SW 20 40 60 80 100 Merken Ein Mediziner wird tot in seiner Wohnung aufgefunden, offenbar ermordet. Hauptverdächtige ist Ruth Collins (Olivia de Havilland), die den Arzt am Abend zuvor getroffen hatte. Sie hat jedoch ein Alibi, im Gegensatz zu ihrer Zwillingsschwester. - Intelligenter Thriller mit Olivia de Havilland in einer Oscar-gekrönten Doppelrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia De Havilland (Terry / Ruth Collins) Lew Ayres (Dr. Scott Elliott) Thomas Mitchell (Lt. Stevenson) Richard Long (Rusty) Charles Evans (Girard) Gary Owen (Franklin) Lela Bliss (Mrs. Didriksen) Originaltitel: The Dark Mirror Regie: Robert Siodmak Drehbuch: Nunnally Johnson Kamera: Milton Krasner Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 12