Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Mexiko, Mexiko USA 1968 Merken Als die Männer von "High Chaparral" ihre Einkäufe in Tucson erledigen, stellen sie fest, dass alle Munitionsvorräte ausverkauft sind. Bucks Versuch, dem Käufer die Ware mit einem viel höheren Preis wieder abzukaufen, scheitern. Was er nicht ahnt: Jemand plant mit der Munition einen Anschlag auf Buck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Slade (Big John Cannon) Leif Erickson (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Lane Bradford (Roark) Anthony Caruso (El Lobo) Originaltitel: The High Chaparral Regie: David Dartart, Kent McCray, William F. Claxton, Buck Houghton Drehbuch: Alex Sharp Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12