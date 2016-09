Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Tod beim Barbier USA 1963 Merken Joe möchte sich von seiner besten Seite zeigen - also geht er zum Friseur. Während er noch wartet, stürmen drei Desperados in den Laden und töten einen unbewaffneten Mann. Der Mörder Duke Miller, der kurz darauf auch gefasst werden kann, kommt jedoch in einem Prozess dank seines guten Anwalts wieder frei. Joe will den Sohn des Opfers zu seinen Großeltern nach Mexiko bringen, doch vorher begegnet er noch einmal Duke Miller ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Perry Lopez (Duke Miller) John Archer (Defense Atty. Wilson Reed) Jered Barclay (Calvin "Cal" Brennan) Originaltitel: Bonanza Regie: William F. Claxton Drehbuch: David Dortort, Charles Lang Kamera: Haskell B. Boggs, Haskell Boggs Musik: David Rose