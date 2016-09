Sky Nostalgie 05:45 bis 07:45 Drama Dreyfus D 1930 SW 20 40 60 80 100 Merken Der jüdische Hauptmann Alfred Dreyfus (Fritz Kortner) wird unschuldig wegen Landesverrats zu lebenslanger Verbannung verurteilt. Schriftsteller Emile Zola (Heinrich George) setzt sich in einer leidenschaftlichen Rede für das Justizopfer ein. Der Prozess wird schließlich neu aufgerollt. - Zwei Schauspielgiganten in Richard Oswalds berühmter Version der Affäre Dreyfus: ein Plädoyer für Menschlichkeit und Gerechtigkeit. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fritz Kortner (Hauptmann Alfred Dreyfus) Heinrich George (Emile Zola) Grete Mosheim (Lucie) Erwin Kalser (Mathieu) Albert Bassermann (Oberst Picquart) Oskar Homolka (Maj. Ferdinand Walsin-Esterhazy) Fritz Rasp (Maj. DuPatay de Clam) Originaltitel: Dreyfus Regie: Richard Oswald Drehbuch: Heinz Goldberg, Fritz Wendhausen Kamera: Heinrich Balasch, Friedl Behn-Grund Musik: Hans Grimm Altersempfehlung: ab 12

