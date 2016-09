Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Gulpen-Wittem NL 2016 HDTV Merken Klein van stuk, een brede lach en tomeloze energie: deze aanstekelijk blije verschijning is Christel Wehrens. Met grootste passie werkt ze in het hospice in Mechelen en als je haar spreekt, stroomt ze over van enthousiasme over haar werk. Maar naast haar werk in het hospice heeft ze nog een bijzondere passie die je niet verwacht bij een kleine dame. Vandaag is het een bijzondere dag: de opening van haar tuinhuis die gebouwd is om het leven te vieren. Waar komt haar passie toch vandaan? Henk belandt met de GHL-bank op de top van de Gulpenberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush, Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Mirjam Bouwman, Hella Van der Wijst Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde