Niederlande 1 22:15 bis 23:00 Sonstiges De Verenigde Staten van Eva Het centrum van de macht NL 2016 HDTV Merken Aan de vooravond van historische Amerikaanse presidentsverkiezingen reist journalist en talkshow-presentator Eva Jinek dwars door Amerika. In een roadtrip van de west- naar de oostkust maakt ze een journalistieke en persoonlijke reis om Amerikanen beter te begrijpen, en te ontdekken of het land van haar jeugd nog bestaat. In aflevering 6 van De Verenigde Staten van Eva is Eva aanbeland in Washington DC, het centrum van de macht en de plek waar Eva opgroeide. In Amerika is alles mogelijk, zeggen Amerikanen, maar heeft iedereen wel evenveel kansen om aan de macht te komen? Eva bezoekt haar lagere school om te zien of de plek waar je opgroeit ook in Amerika bepaalt waar je eindigt. En van een van de machtigste lobbyisten in Washington hoort ze hoe kort de lijntjes zijn tussen belangengroepen en de president, en wat er echt mis is met de huidige politiek: menselijke verhoudingen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Jinek Originaltitel: De Verenigde Staten van Eva