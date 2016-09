History 21:50 bis 22:45 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Zurück auf die Eisstraße USA, CDN 2014 Stereo 16:9 Merken Mit Beginn der Saison fängt auch das Rennen für die Transportunternehmen VP Express und Polar Industries wieder an. Dieses Jahr haben sie es mit einem starken Gegenspieler zu tun: dem Polarwirbel, der das schlimmste Winterwetter des Jahrhunderts mitbringt. Lisa und Darrell kommen zurück, um das "Polar"-Team zum Sieg zu führen, während Art und Todd dem Boss zeigen wollen, dass sie gute Arbeit leisten. Bei VP Express machen sich die früheren Rivalen Alex und Hugh gemeinsam in die Kälte auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Kohaykewych (Himself - Owner: Polar Industries) Hugh Rowland (Himself - Co-Owner: VP Express) Alex Debogorski (Himself - Ice Road Trucker: VP Express) Lisa Kelly (Herself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Todd Dewey (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Art Burke (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Darrell Ward (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Originaltitel: Ice Road Truckers Musik: Bruce Hanifan Altersempfehlung: ab 12